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Сегодня, 11:00

Buster примет участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

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Турнир пройдет в три этапа с 23 по 29 октября в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллионов рублей, а лучший игрок турнира (MVP) получит 100 000 рублей.

Первый этап FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн 23 и 24 октября в формате Round Robin BO1 на четыре команды. Две лучшие из них пройдут в следующий этап, где определят «посев» в плей-офф с командами Bustera и StRoGo. Матчи плей-офф пройдут в режиме LAN 28 и 29 октября на площадке ARBAT21, формат — BO3.

Полный ростер седьмого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:

  • Илья fANDER Багреев, Дмитрий dimaoneshot Бандурка, Дмитрий recrent Осинцев, Александр Ubica Иванов, Арина Ahrinyan Бердникова;

  • Иван StRoGo Шурпатов, Глеб tried Холмогоров, Денис seized Костин, Максим shadowkekw Павлов, Марк GUACAMOLEMOLLY Григорьев;

  • Вячеслав buster Леонтьев, Евгений Aunkere Карьят, Михаил Dosia Столяров, Алексей OverDrive Бирюков, Дмитрий Dmitry Lixxx Лиханов;

  • Игорь lollipop21k Солодков, Сергей airscape666 Марочкин, Сергей des0ut Григорян, Анна ant1ka Ананикова, Алексей PCH3LK1N Пчёлкин;

  • Никита anastaze Абрамкин, Илья trevl Глоба, Артемий forz9r Плетнев, Эрик shoke Шоков, Валерия morphe_ya Высоцкая;

  • Кирилл poka Старовойтов, Алмаз almazer5 Асадуллин, Станислав stanislaw9 Девяткин, Татьяна sindi Грачева, Марк QUICKHUNTIK Свиридов.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE. Время начала — в 15.00 мск.

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