Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет не только на PS5 и Xbox Series, но и на старых консолях

Похоже, прошлое поколение консолей еще свое не отжило, и это несмотря на проблемный релиз Cyberpunk 2077 и отсутствие современных блокбастеров вроде Starfield и Baldur's Gate 3. В Сети появилась информация, что Playstation 4 и Xbox One посетит Call of Duty: Modern Warfare 3.

И хотя само по себе это не удивительно — для игры с упором на онлайн особенно важно количество игроков с устаревшими устройствами — до сих пор многие считали, что MW3 выйдет исключительно на новом поколении. Теперь остается дождаться самой игры — в свое время порт Black Ops 3 на PS3 и Xbox 360 оказался весьма проблемным.