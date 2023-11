Call of Duty ждут перемены — разработчики шутера ищут новых людей

Infinity Ward, ответственная за недавнюю Call of Duty: Modern Warfare 3, открыла новую студию в Остине, куда ищут новых специалистов.

По словам представителей из Остина, новая команда будет работать над инновационным и экспериментальным игровым опытом в Call of Duty — для этого даже планируют «создавать передовые технологии».

Infinity Ward приложила руку к Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2019, Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3.