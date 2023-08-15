«Cамая веселая часть серии»: геймеры делятся ожиданиями перед выходом Mortal Kombat 1

Ажиотаж вокруг продолжения файтинга продолжает расти. Пользователи Reddit поделились своими ожиданиями перед выходом Mortal Kombat 1:

«Я думаю, что это будет самая веселая часть Mortal Kombat из всех!», — комментарий пользователя Reddit.

Игроки хвалят предстоящий файтинг за визуальный стиль, отличную картинку и обновление боевой системы, которая позволит геймерам использовать в бою камео-бойцов.

«Если честно, то сначала я особо ни на что не надеялся, но камео-система — отличная идея. Очень жду возможности попробовать камео-персонажей в цепочках комбо», — комментарий пользователя Reddit.

Релиз Mortal Kombat состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch.