Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

25 сентября, 23:45

CD Projekt RED пообещала исправить украинский перевод Cyberpunk 2077 — там нашли русофобию

Владислав Шалганов
Корреспондент
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Telegram Дзен

Польская студия CD Projekt RED извинилась перед русскими игроками за украинский перевод Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

На протяжении нескольких дней в сети появлялись многочисленные жалобы русских игроков на недавнее обновление для киберпанка. Игроки жаловались на русофобные фразы в переводе проекта на украинский. Фразы не только оскорбляли русских игроков, но и искажали оригинальный смысл текста.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

«Эти реплики не написаны сотрудниками CD PROJEKT RED и не отражают наши взгляды. Мы работаем над тем, чтобы исправить их и заменить в следующем обновлении. Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь», — написала CD Projekt RED в своем телеграм-канале.

1
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Развожаев заявил о сбитой ракете возле аэродрома Бельбек
Появились кадры последствий обстрела ВСУ Ленинского района Донецка
Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хакеры взломали Sony и угрожают продать все данные компании