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Сегодня, 03:53

Цены на MacBook Pro M3 будут начинаться от $ 1599

Владислав Шалганов
Корреспондент
MacBook Pro.
Фото Apple
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Вместе с демонстрацией новой модели MacBook Pro ночью 31 октября Apple опубликовала и цены на новые ноутбуки.

В этот раз у ноутбука будет три вариации — на каждую версию нового чипа M3. Стоимость базовой версии нового MacBook Pro с 14-дюймовым экраном обойдется в $ 1599 или 148 тысяч рублей. А базовая версия с 16-дюймовым экраном будет продаваться за $ 2499 или 232 тысяч рублей. Мировые продажи ноутбуков начались уже сегодня. Когда начнется продажа в России — пока неизвестно.

MacBook Pro. Apple показала новый ноутбук MacBook Pro на процессоре M3 в новом цвете Space Black

Версии с более мощным чипом M3 обещали показать чуть позже. Цены на них Apple также пока не раскрыла.

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