Цены на мобильный интернет станут заметно дороже

В следующем году мобильный интернет по стандарту 4G может подорожать до десяти раз. Все дело в истечении срока льготных условий предоставления радиочастотного спектра.

Говоря проще, сейчас государство делает серьезную скидку тем компаниям, которые работают с 4G (LTE) — изначально таким образом поощрялось распространение перспективной технологии.

Но спустя годы о перспективности 4G говорить уже трудно, поэтому скидка исчезнет. А это значит, что операторам придется компенсировать заметно возросшие расходы за счет абонентской платы.