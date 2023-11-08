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Сегодня, 15:02

Церемония «The Game Awards» пройдет 7 декабря — там могут показать GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
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Появилась официальная дата церемонии вручения «The Game Awards» 2023 — в этом году она пройдет 7 декабря.

Мероприятие интересно не только тем, что на нем объявят гордого победителя в номинации «Игра года», но и тем, что на премии геймеров радуют интересными анонсами будущих проектов.

GTA Online. GTA 6 наконец-то покажут — информация должна появиться уже на этой неделе

В этом году таким проектом может стать GTA 6, ведь ранее инсайдер Джейсон Шрейер поделился новостями о том, что трейлер игры выйдет в декабре этого года.

А анонсировать трейлер могут уже на текущей неделе.

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