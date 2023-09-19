Чего не хватает в Mortal Kombat 1? Игроки ждут контент, кастомизацию и диалоги

Положительная реакция игроков на Mortal Kombat 1 не мешает некоторым из них обращать внимание на недоработки. На Reddit обсудили, чего больше всего не хватает новой части самого известного файтинга.

Чаще всего вспоминали недостаток контента — например, меньшее по сравнению с предыдущими играми количество бойцов на старте. Досталось и недостатку опций кастомизации — геймеры привыкли, что игра позволяет гораздо сильнее разнообразить собственных бойцов. А кому-то не хватило диалогов в режиме башен, успевших полюбиться в предыдущих частях.

Впрочем, все это объясняется просто — много времени и ресурсов разработчиков ушло на систему камео.