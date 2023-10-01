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Сегодня, 22:10

Cooler Master сделала ПК в виде кроссовка — его характеристики впечатляют

Богдан Виноградов
Корреспондент
Master Sneaker X.
Фото Cooler Master
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Персональный компьютер Master Sneaker X от фирмы Cooler Master в форме кроссовка удивляет не только внешним видом, но и «начинкой». В необычный корпус входит мощная игровая видеокарта и быстрый процессор — Core i7-13700K и RTX 4070 в «младшей» версии за 3500 долларов и RTX 4080 и Ryzen 9 7950X3D за кругленькую сумму в 4500 долларов.

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Обе версии обладают 32 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 2 терабайта. Да, с такими кроссовками будет нетрудно догнать даже самые требовательные игры!

Источник: TG-канал
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