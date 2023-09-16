Counter-Strike 2 может выйти уже очень скоро

Valve рассказала, что релиз самого ожидаемого киберспортивного шутера Counter-Strike 2 (CS2) уже не за горами.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Компания заявила, что год еще не закончился и общедоступный релиз игры будет уже совсем скоро. Некоторые игроки предполагают, что Counter-Strike 2 выйдет до конца сентября, однако точной даты до сих пор нет.

Valve активно продолжает раздавать игрокам доступ к участию в бета-тесте. Для того, чтобы получить заветный ключ, нужно иметь прайм-статус в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и активное звание в соревновательном режиме.