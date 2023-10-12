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Сегодня, 12:40

Counter-Strike 2 окупилась за 40 минут после релиза — все благодаря кейсам

Владислав Шалганов
Корреспондент
Counter-Strike 2.
Фото Valve
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Counter-Strike 2 смогла окупить себя менее чем за час. Это произошло благодаря внутриигровым кейсам.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

За 40 минут после открытого релиза Valve получила от игроков больше 40 миллионов долларов, или больше 4 миллиардов рублей. Кейсы в игре открываются для того, чтобы попытать удачу и выиграть дорогостоящую внутриигровую косметику скины для оружия, перчатки, ножи и так далее.

xQc. Стример xQc одним из первых выбил дорогой нож и скрафтил AWP: Dragon Lore в Counter-Strike 2

Немаловажную роль в таких цифрах сыграли и стримеры, которые начали открывать сундуки в CS2 после релиза. Некоторые даже обвиняли Valve в том, что стримерам намеренно подкручивают возможность выпадения редких вещей, чтобы большому количеству игроков захотелось также попытать свое счастье.

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