Сегодня, 12:40
Counter-Strike 2 смогла окупить себя менее чем за час. Это произошло благодаря внутриигровым кейсам.
За 40 минут после открытого релиза Valve получила от игроков больше 40 миллионов долларов, или больше 4 миллиардов рублей. Кейсы в игре открываются для того, чтобы попытать удачу и выиграть дорогостоящую внутриигровую косметику — скины для оружия, перчатки, ножи и так далее.
Немаловажную роль в таких цифрах сыграли и стримеры, которые начали открывать сундуки в CS2 после релиза. Некоторые даже обвиняли Valve в том, что стримерам намеренно подкручивают возможность выпадения редких вещей, чтобы большому количеству игроков захотелось также попытать свое счастье.