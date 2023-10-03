Counter-Strike 2 отвратительно работает на GTX 1630 — игра запустилась лишь в 13 FPS

Портал Tech Power Up проверил 40 видеокарт на производительность в Counter-Strike 2. Хуже всех с тестом справилась GTX 1630.

Counter-Strike 2. Фото Valve

С максимальными настройками графики в 1920x1080 игра справляется вполне стабильно, но с увеличением разрешения до 2560x1440 и 3840x2160 количество кадров стремительно падает вниз — 30 и 13 FPS соответственно.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Лучше всех с Counter-Strike 2 справляется GeForce RTX 4090 24 GB (и это неудивительно) — в 1920x1080 игра работает в 541 FPS. Видеокарта RTX 3060 (ее недавно признали народной) также отлично справляется с игрой в Full HD, 2K и 4K — 262, 178 и 92 кадра соответственно.