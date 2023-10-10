CS:GO не собираются удалять — игроки смогут скачать ее на ПК обратно

Valve оставила возможность скачать CS:GO: несмотря на прекращение поддержки проекта, геймеры смогут поиграть в предыдущую версию шутера.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Для того, чтобы скачать CS:GO, нужно:

1. Щелкнуть правой кнопкой на CS2 в Steam;

2. Перейти в настройки, выбрать пункт «Бета-версии»;

3. В правом верхнем углу в строке «бета-тестирование» выбрать «Legacy Version of CS:GO».

После этого игра автоматически начнет устанавливаться на компьютер.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Valve прекратит поддержку Counter-Strike: Global Offensive со следующего года. В нее все еще можно будет играть, но не исключено, что геймеры столкнуться с некоторыми проблемами при заходе на сервера.