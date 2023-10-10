Сегодня, 19:15
Valve оставила возможность скачать CS:GO: несмотря на прекращение поддержки проекта, геймеры смогут поиграть в предыдущую версию шутера.
Для того, чтобы скачать CS:GO, нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой на CS2 в Steam;
2. Перейти в настройки, выбрать пункт «Бета-версии»;
3. В правом верхнем углу в строке «бета-тестирование» выбрать «Legacy Version of CS:GO».
После этого игра автоматически начнет устанавливаться на компьютер.
Valve прекратит поддержку Counter-Strike: Global Offensive со следующего года. В нее все еще можно будет играть, но не исключено, что геймеры столкнуться с некоторыми проблемами при заходе на сервера.