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Сегодня, 00:20

Эра CS:GO закончилась — Counter-Strike 2 вышла в открытый доступ

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
CS 2.
Фото Valve
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Шутер Counter-Strike: Global Offensive, вышедший в августе 2012 года, перестал существовать. На его место в Steam встал его «брат-преемник» — Counter-Strike 2.

Valve закрыла доступ к CS:GO и объявила о начале открытого бета-теста Counter-Strike 2. Скачать шутер и проверить его работоспособность может любой.

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Counter-Strike 2 — шутер, построенный на платформе CS:GO. Однако в отличие от своего предшественника, игра работает на новом движке Source 2. Это позволило улучшить детализацию на картах и переработать механики. Теперь, например, дым можно будет рассеивать при помощи выстрелов и осколочных гранат.

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