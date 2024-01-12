Дату выхода Nintendo Switch 2 раскрыли по ошибке

Похоже, дата выхода новой портативной консоли от Nintendo стала известна благодаря ошибке. В пресс-релизе компании Ai Shark, посвященном возрождению бренда GameShark (изначально занимавшегося производством устройств, позволяющих использовать читы), было упомянуто, что в качестве даты перезапуска выбран сентябрь 2024 — чтобы успеть к релизу Nintendo Switch 2.



Позднее представитель Ai Shark заметил, что речь шла про «обоснованное предположение» а не инсайдерскую информацию, а Nintendo и вовсе не давала никаких комментариев. Но трудно представить, что столь важная для Ai Shark дата была действительно выбрана наугад.