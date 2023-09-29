Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:29

Дилогия Max Payne получит свой ремейк

Владислав Шалганов
Корреспондент
Max Payne.
Фото Remedy Entertainment
Telegram Дзен

Студия Remedy пообещала выпустить ремейк культового шутера Max Payne.

Перезапуск включит в себя первую и вторую часть, которые будут доступны в одном наборе.

«Даже если речь идет о старых играх, то, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, можно понять, что это огромный проект», — заявил творческий директор Remedy Сэм Лейк.

Оригинальная Max Payne вышла в 2001 году и завоевала всеобщую любовь как критиков, так и игроков.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены
Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

EA FC 24 вышла и вызвала гнев игроков — симулятор ругает каждый второй геймер