Дилогия Max Payne получит свой ремейк

Студия Remedy пообещала выпустить ремейк культового шутера Max Payne.

Перезапуск включит в себя первую и вторую часть, которые будут доступны в одном наборе.

«Даже если речь идет о старых играх, то, просто подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, можно понять, что это огромный проект», — заявил творческий директор Remedy Сэм Лейк.

Оригинальная Max Payne вышла в 2001 году и завоевала всеобщую любовь как критиков, так и игроков.