Dinozavrik заявил, что LenaGol0vach проявил неуважение к тиммейтам

Профессиональный игрок по Dota 2 Тимур Dinozavrik Маврин прокомментировал момент с турнира BetBoom Straemers Battle 2.

«В этом моменте он проявил неуважение к своим тиммейтам. Я думаю, организаторы BetBoom Streamers Battle 2 в дальнейшем не будут приглашать его на следующие турниры. Я эту игру не смотрел, поэтому не могу сказать, сливал ли krylat первую карту. Но также не думаю, что на медиа-турнире кто-то будет делать договорные матчи», — приводит слова Маврина Cybersport.Metaratings.ru.

После первой карты серии NS Team — GoodWin Team популярный стример LenaGol0vach прекратил участвовать в турнире и обвинил Александра krylat Крылатова в целенаправленном сливе матча.

Ранее коллектив Ярослава NS Кузнецова совершил камбек в 25 тысяч золота после ошибок со стороны соперника, а также одержала победу на первой карте. После совершенного возвращения в игру LenaGol0vach осудил Team Goodwin и отказался продолжать играть.

BetBoom Streamers Battle 2 проходит с 12 по 16 апреля в онлайн-формате. Шесть команд разыгрывают миллион рублей. Победитель забирает половину призовой суммы.