Dishonored 3, ремастеры TES 4: Oblivion и Fallout 3 — стало известно, что разрабывает Bethesda

Судебные документы о «внутренней кухне» Microsoft продолжают радовать неанонсированными подробностями.

В частности, стало известно, что в расписании выхода игры от Zenimax (куда входит и Bethesda) присутствуют ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls 4: Oblivion, а также Dishonored 3 — вероятно, производства Arkane Studios.

Впрочем, стоит учитывать, что эти документы устарели — так, судя по ним, Starfield должна была выйти еще в 2021-м. Кроме того, еще весной этого года стало известно, что Bethesda не одобрила разработку Dishonored 3, в результате чего Arkane пришлось сосредоточиться на Deathloop и Redfall. Поэтому выход перечисленных проектов не гарантирован, не говоря уже о датах.

Но все же посмотреть на официальный ремастер Oblivion будет интересно — особенно учитывая, что энтузиасты-моддеры уже несколько лет делают неофициальный ремейк на движке Skyrim.