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Сегодня, 19:50

Диски в будущем исчезнут? Консоль PlayStation 6 может выйти вообще без дисковода

Владислав Шалганов
Корреспондент
PlayStation 6.
Фото notebookcheck.net
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Информация о PlayStation 6 и новом Xbox появилась в блоге известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона.

В небольшой заметке он рассказал, что до него дошли слухи о выходе новых консолей от Microsoft и Sony в течение 2028 года.

По его данным, в настоящее время новую консоль Xbox и PlayStation 6 планируют выпустить без приводов для дисков. То бишь все игры для этих консолей будут распространяться исключительно в цифровом формате.

Ранее Хендерсон также рассказал о том, что Sony готовит к выпуску PlayStation 5 со съемным дисководом и более мощную версию консоли — PlayStation 5 Pro.

PlayStation 5. Грядет анонс новой консоли от Sony — она будет мощнее, чем «стандартная» PS5

Источник: https://insider-gaming.com/digital-only-xbox-series-x/
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