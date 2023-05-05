DkFogas заявил, что RodjER может заряжать тиммейтов на победу

Игрок команды cybercats в Dota 2 Владислав DkFogas Фролов объяснил, почему появление RodjER в любой новой команде придает буст к ее результатам.

«У RodjER есть сильный приток мотивации в определенные отрезки времени и перед каким-то турниром. Он продвигает много своих идей и заряжает людей работать, пытается решить проблемы команды и найти какой-то подход к людям, чтобы им было комфортно вместе играть. Он может заряжать тиммейтов на победу в этом состоянии, главное — играть с ним в команде в этот период», — приводит Metaratings.ru слова Фролова.

На данный момент RodjER выступает в составе 9 Pandas, которая продолжает свое участие на ESL One Berlin Major 2023. В плей-офф турнира команда выиграла матчи против Shopify Rebellion (2:0) и Tundra Esports со (2:1).