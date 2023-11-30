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Сегодня, 22:10

Для Baldur's Gate 3 вышел долгожданный патч с эпилогом — он весит 160 гигабайтов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Larian
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Для Baldur's Gate 3 наконец-то вышел патч, которого игроки ждали чуть ли не со дня релиза. Пятое по счету обновление серьезно улучшает производительность, позволяет управлять инвентарем сразу всех сопартийцев в лагере и добавляет новые режимы игры — «хардкорный» и «настраиваемый».

Baldurs Gate 3. Baldur's Gate 3 лидирует в номинации «Игра года» на The Game Awards 2023

Но самое важное — в Baldur's Gate 3 наконец-то появился играбельный эпилог. Теперь сюжет не обрывается с победой над главным злодеем: спустя некоторое время герои соберутся вновь, чтобы поговорить о произошедшем и о своей жизни.

Не обошлось и без ложки дегтя — весит новый патч целых 30 гигабайтов, а для его установки понадобится еще 130. Так что обладателям небольших по объему SSD разработчики посоветовали попросту удалить игру, а затем скачать ее заново.

Источник: Steam
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