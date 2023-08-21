Для консоли Xbox Series начнут продавать чехлы — цены неприятно удивляют

Microsoft представила фирменные накладные панели для Xbox Series X. Две из них выполнены в разных оттенках камфуляжа и стоят 45 долларов, а третья стилизована под Starfield — и потому стоит на 5 долларов дороже.

Никакой функции, кроме эстетической, эти накладки не несут. Но многих расстроило геймеров не это, а цена — неофициальные кастомные панели были доступны уже давно, в широком ассортименте и по цене примерно в 25 долларов. Впрочем, помимо наценки за брендирование, покупатели наверняка смогут рассчитывать на более высокое качество.