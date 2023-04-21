DM высказался о проблемах текущего ростера BetBoom Team

Игрок состава OG по Dota 2 Дмитрий DM Дорохин порассуждал о проблемах текущего ростера BetBoom Team.

«Я придерживаюсь мнения, что человек формирует свою личность в районе 20 лет. Потом люди не особо меняются, если не происходит что-то серьезное в их жизни. Я не думаю, что среди игроков BetBoom Team кто-то был в особо стрессовых ситуациях, чтобы получить этот удар и измениться. Думаю, что какими люди были, такими и остались. Соответственно, если у них тогда были какие-то проблемы, то и они перетекли в новую команду», — приводит слова Дорохина Cybersport.Metaratings.ru.

BB Team прошла на берлинский мейджор. Еще две путевки от региона заработали 9 Pandas и Team Spirit. Чемпионат состоится с 26 апреля по 7 мая.

Организаторы мейджора уже провели жеребьевку. Так, Spirit сыграет в одной группе с OG, а BB Team — с 9 Pandas.