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Сегодня, 17:40

DM высказался о проблемах текущего ростера BetBoom Team

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игрок состава OG по Dota 2 Дмитрий DM Дорохин порассуждал о проблемах текущего ростера BetBoom Team.

«Я придерживаюсь мнения, что человек формирует свою личность в районе 20 лет. Потом люди не особо меняются, если не происходит что-то серьезное в их жизни. Я не думаю, что среди игроков BetBoom Team кто-то был в особо стрессовых ситуациях, чтобы получить этот удар и измениться. Думаю, что какими люди были, такими и остались. Соответственно, если у них тогда были какие-то проблемы, то и они перетекли в новую команду», — приводит слова Дорохина Cybersport.Metaratings.ru.

BB Team прошла на берлинский мейджор. Еще две путевки от региона заработали 9 Pandas и Team Spirit. Чемпионат состоится с 26 апреля по 7 мая.

Организаторы мейджора уже провели жеребьевку. Так, Spirit сыграет в одной группе с OG, а BB Team — с 9 Pandas.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dm-o-betboom-team-esli-u-igrokov-ranshe-byli-problemy-to-oni-peretekli-v-novuyu-komandu-245014/
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