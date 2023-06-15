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Сегодня, 20:23

Дмитрий Чернышенко рассказал о перспективах «Игр будущего»

Мария Гусева
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ 2023 обозначил перспективы мультиспортивного турнира «Игры будущего» и рост интереса к новым форматам состязаний.

«Одним новых инновационных спортивных форматов стал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, — цитирует пресс-служба ПМЭФ Чернышенко. — Прошедшие тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату. В отборочных соревнованиях к турниру приняли участие спортсмены из более 160 команд из 22 стран, включая Китай, Бразилию, Аргентину, Германию, Латвию, Сербию. Отдельно важный момент — у нас возникает очень интересная связь между «Играми будущего» и фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в 10-ю годовщину окончания Олимпийских игр на трассе «Формулы-1». Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде».

В марте 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня — первые в истории «Игры Будущего». Основной площадкой проведения «Игр Будущего» в Казани станет выставочный комплекс «Казань Экспо». Также для проведения Игр планируется задействовать как спортивные, так и новые объекты (например, новый IT-квартал), а также Иннополис.

Киберспорт
Дмитрий Чернышенко
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