Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 16:11

Смит — о Team Spirit на The International 2023: «Мы рады такому результату наших соотечественников»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход Team Spirit в финал верхней сетки плей-офф The International 2023 по Dota 2.

«Спириты» победили соперников из Team Liquid со счетом 2:1. Позже им предстоит сразиться с китайской командой LGD.

«Безусловно, мы очень рады такому результату наших соотечественников. Team Spirit гарантировали себе топ-3 турнира и имеют отличные шансы на то, чтобы повторить свой результат двухлетней давности. Отдельно радует, что в начале карьеры некоторые спортсмены коллектива активно выступали на наших турнирах. В идеале, конечно, хотелось бы увидеть в финале пару Spirit — BB, но и те результаты, которые уже показали ребята из России, заслуживают похвалы», — сказал Смит «СЭ».

Победитель этого матча, кем бы он ни был, будет играть с теми, кто выберется из сетки проигравших. Сейчас шансы на это есть у четырех команд — все той же Team Liquid, Gaming Gladiators, Azure Ray и BetBoom Team.

Team Spirit (Dota 2)
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Успехи «Лады» в регулярном чемпионате
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В федерации киберспорта Сербии заинтересованы в товарищеском матче с россиянами

В Mortal Kombat 1 появилось платное фаталити — игроки в ярости