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Сегодня, 17:07

Смит: «Условия, выдвигаемые Европейской федерацией киберспорта для восстановления членства России, непримелемы»

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Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит заявил, что условия восстановления в Европейской федерации киберспорта (EEF) неприемлемы.

«Наше членство в EEF было приостановлено в мае 2022 года. Что нужно для восстановления? Завершение специальной военной операции, а также чтобы мы перестали работать с ЛНР, ДНР и другими регионами России. Естественно, для нас это неприемлемо. Поэтому было бы правильно создать свою конфедерацию», — приводит слова Смита информационное агентство ТАСС.

ФКС России продолжает быть членом Международной федерации киберспорта. 28 августа международная федерация вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Источник: https://tass.ru/sport/19141127
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