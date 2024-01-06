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6 января, 23:35

Дополнение к главному эксклюзиву Sony может «покалечить» геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog
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Naughty Dog предостерегла неопытных игроков от нового режима «Возврата нет» в ремастере The Last of Us: Part II.

По словам дизайнера персонажей Дела Уокера, игроки не готовы к тому уровню стресса, который придется испытать в новом режиме выживания. Он предупредил, что людям со слабым сердцем стоит воздержаться от знакомства с ним.

The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

Режим No Return появится в The Last of Us Part II Remastered 19 января, когда игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.

Режим позволит игрокам отправиться в случайно генерируемые сценарии за разных персонажей. При каждом прохождении геймеры получат разный набор экипировки, способности, усиления и дебаффы.

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