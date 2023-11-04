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Сегодня, 21:40

Dosia оценил перспективы состава Cloud9 с Boombl4

Ана Горшкова
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Михаил Dosia Столяров высказался об обновленном составе Cloud9 с Кириллом Boombl4 Михайловым.

«С приходом Boombl4, наверно, она [Cloud9] станет сильнее. Но это пока что, так как в CS2 пока AWP слабое, как оружие. Когда ее [AWP] вернут и пофиксят, мне кажется, что Cloud9 будет невероятно тяжело играть без AWP. Сейчас у них команда, где ноль игроков с AWP, и там все прямо ярко выраженные рифлеры. Я даже не представляю, кто у них может AWP взять», — приводит слова Столярова Cybersport.Metaratings.ru.

2 ноября Кирилл Boombl4 Михайлов стал игроком стартового состава Cloud9. До этого из команды ушел снайпер Дмитрий sh1ro Соколов.

4 ноября в 18.00 по московскому времени ростер Boombl4 сразится с FaZe Clan на турнире Thunderpick World Championship 2023.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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