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Сегодня, 22:25

Достримился: китайский студент умер после очередной ночной трансляции

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Трагичная история произошла в Китае. Молодой студент Ли Хао устроился на работу стримером, продолжая при этом учиться. Вскоре он перешел на ночные смены, ведь за них платили больше. В результате Ли был обязан отстримить 240 часов игр за 26 дней, с 9 вечера до 6 утра — всего за 420 долларов.

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Трудоспособности молодого человека можно было бы позавидовать, если бы не финал истории — организм не выдержал, и Ли просто умер во сне. Это вызвало огромный скандал, в том числе и из-за компенсации, которую компания предложила родственникам покойного — «целых» 700 долларов.

Источник: NDTV
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