Два бывших игрока Natus Vincere соберут новый состав по Dota 2

Сегодня, 10:34
После ухода из состава Natus Vincere Георгий swedenstrong Зайналабидов и Владислав laise Лайс намерены собрать новый коллектив. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, в состав также войдут Артем Lorenof Мельник, Касаш lowskill Тамаш и Иван kidaro Бондарев. Ожидается, что данный ростер примет участие в квалификации ко второму сезону DPC для Восточной Европы.
Также отмечается, что состав пока находится без организации. Коллектив останется играть вместе, если у него получится пробиться во второй сезон DPC и найти организацию.