Dyrachyo объяснил поражение команды от RNG на TI11

Керри команды Gaimin Gladiators Антон dyrachyo Шкредов объяснил поражение от RNG в рамках The International 11.

«В первой игре ошиблись в миде после линий, плюс распределение по карте было не лучшее. Во второй уже было сложнее, но все равно могли победить, если бы играли от наших таймингов, но мы зафорсили драку до того момента, как мне прилетело BKB и в итоге умерли втроем. Потом еще начали фидить, умерли, отдали рошана и уже играть было тяжело», — приводит слова Шкредова Cybersport.Metaratings.ru.

Также он прокомментировал обстановку в команде.

«С каждым днем все лучше и лучше, много общаемся, надеюсь разгонимся. Потому что сейчас мы играем не на максимум, не важно выйдем в лузера или винера, главное побеждать», — добавил dyrachyo.

Финальная стадия The International 11 проходит с 15 по 30 октября. Призовой фонд турнира составляет 13,5 миллионов долларов.