Dyrachyo: «Я думаю, что на The International-2023 нет группы смерти»

Керри состава Gaimin Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов высказался по поводу групп на The International-2023.

«Virtus.Pro может удивить, а так — наша группа довольна проходимая. Я думаю, что на этом TI нет группы смерти, но группы А и Б выглядят более непредсказуемыми», — цитирует Шкредо Cybersport.Metaratings.ru.

The International-2023 пройдет с 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле (США). В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира. Призовой фонд составляет чуть более 2,9 миллиона долларов.