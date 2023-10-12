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Сегодня, 12:04

Dyrachyo: «Я думаю, что на The International-2023 нет группы смерти»

Алина Савинова
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Керри состава Gaimin Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов высказался по поводу групп на The International-2023.

«Virtus.Pro может удивить, а так — наша группа довольна проходимая. Я думаю, что на этом TI нет группы смерти, но группы А и Б выглядят более непредсказуемыми», — цитирует Шкредо Cybersport.Metaratings.ru.

The International-2023 пройдет с 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле (США). В турнире примут участие 20 лучших команд со всего мира. Призовой фонд составляет чуть более 2,9 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dyrachyo-ya-dumayu-chto-na-etom-ti-net-gruppy-smerti-293947/
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