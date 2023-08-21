Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 стал статуей — видео распаковки впечатляет

В интернете появилось видео распаковки статуи Джонни Сильверхенда. Размер и количество деталей впечатляют — кибер-рокер из мрачного будущего сеттинга Cyberpunk исполнен в масштабе 1/4, а в комплекте к нему идут не только пистолет и очки, но даже сигареты.

Как и всякого порядочного киборга, Джонни придется собирать, прикручивая руки и голову самостоятельно.

Отдать за такую статую придется как минимум 849 долларов, не считая доставки в Россию или наценки перекупщиков. Но, вероятно, настоящих поклонников Cyberpunk 2077 это не остановит.