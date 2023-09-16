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Сегодня, 21:43

EA показала первый геймплей UFC 5 — графика в файтинге обрадовала геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
UFC 5.
Фото EA
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Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер новой части UFC.

Студия перенесла UFC 5 на движок Frostbite, что позволило существенно изменить игру как графически, так и механически. Авторы рассказали, что теперь повреждения бойцов будут сильнее сказываться на их характеристиках во время боя — если у персонажа, например, будет рассечение правого глаза, то ему станет сложнее защищаться от ударов справа.

UFC 5.
Фото EA

Также EA показала обновленную систему повторов — с ее помощью у игроков появится возможность просматривать завершающие удары под различными углами в слоу-моушене.

UFC 5.
Фото EA

Еще в трейлере показали гостевых бойцов, среди которых Майк Тайсон, Мухаммед Али и Федор Емельяненко.

UFC 5.
Фото EA

Релиз игры состоится 27 октября на PS5 и Xbox Series.

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