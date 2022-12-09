EA Sports добавила Хасбика в видеоигру UFC 4

Компания EA Sports добавила дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) в видеоигру UFC 4.

Во внутреннем магазине игры добавлен набор «Hasbulla Vanity Bundle», который содержит маску Хасбика, а также комплекты одежды с надписями «Hasbulla Magomedov» и «Hasbulla vs Everybody» (Хасбулла против всех).

Набор с Хасбиком в игре UFC 4. EA Sports

Теперь каждый игрок может приобрести набор и сделать из любого бойца Хасбика. Набор стал доступен после глобального обновления UFC 4, в игру также были добавлены три новых спортсмена: Мераб Двалишвили, Шавкат Рахманов и Матеуш Гамрот.

В сентябре нынешнего года Хасбик подписал 5-летний контракт с UFC, соглашение подразумевает, что блогер будет посещать турниры промоушена и участвовать в маркетинговых мероприятиях.