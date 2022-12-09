Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:24

EA Sports добавила Хасбика в видеоигру UFC 4

Иван Торопцев
Корреспондент
Хасбик.
Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова, Соцсети
Telegram Дзен

Компания EA Sports добавила дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбика) в видеоигру UFC 4.

Во внутреннем магазине игры добавлен набор «Hasbulla Vanity Bundle», который содержит маску Хасбика, а также комплекты одежды с надписями «Hasbulla Magomedov» и «Hasbulla vs Everybody» (Хасбулла против всех).

Набор с Хасбиком в игре UFC 4. Фото EA Sports
Набор с Хасбиком в игре UFC 4.
EA Sports

Теперь каждый игрок может приобрести набор и сделать из любого бойца Хасбика. Набор стал доступен после глобального обновления UFC 4, в игру также были добавлены три новых спортсмена: Мераб Двалишвили, Шавкат Рахманов и Матеуш Гамрот.

В сентябре нынешнего года Хасбик подписал 5-летний контракт с UFC, соглашение подразумевает, что блогер будет посещать турниры промоушена и участвовать в маркетинговых мероприятиях.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Хасбик. От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
UFC
ММА
3
0
Читайте также
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых
В работе приложений Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзенбанка произошел сбой
В Москве сосед спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка
Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Smiling Knight рассказал о проблемах в матчах за Thunder Awaken