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Сегодня, 21:36

Electronic Arts анонсировала футсим с элементами RPG — в игре футболисты станут волшебниками

Владислав Шалганов
Корреспондент
FC Tactical.
Фото Electronic Arts
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Electronic Arts анонсировала мобильную FC Tactical — футбольную тактическую RPG с настоящими футболистами и магией.

FC Tactical.
Фото Electronic Arts

«Приготовьтесь к напряженным тактическим футбольным матчам, собирая и усиливая своих игроков и команду. Обучайте игроков овладевать высококвалифицированными приемами, открывайте идеальные способности и корректируйте свою стратегию в режиме реального времени по ходу матча», — написали EA на сайте игры.

FC Tactical.
Фото Electronic Arts

Пока непонятно, что из себя будет представлять игра — футболистов, возможно, придется собирать отдельными карточками. Также не совсем понятно, как в игре будет работать магия, но, как обещает EA, игроки смогут узнать об этом скоро.

Игра пока недоступна в открытом доступе, но уже можно оформить предварительную регистрацию.

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