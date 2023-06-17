Энгель рассказал о проблемах с получением визы в США

Игрок состава Gaimin Gladiators по Dota 2 Эрик tOfu Энгель поделился мнением о месте проведения чемпионата The International 12.

«Лично у меня нет какой-то особенной любви к Сиэтлу, как, возможно, у других игроков, кто пробыл на про-сцене дольше. На самом деле у меня был конфликт в США, и в настоящее время я нахожусь в сложном процессе получения визы, хотя я не хочу вдаваться в подробности. Кроме того... Прошлый чемпионат в Сингапуре был моим первым, и в целом это был самый запоминающийся турнир. Все это имеет большое значение для всех и является причиной того, что мы все продолжаем соревноваться. Это просто точка доступа для всех участников сообщества, и вложенные в нее сетап, время, деньги и амбиции выходят на совершенно другой уровень», — цитирует Энгеля Metaratings.ru.

Согласно обновленному рейтингу, который Valve представила 10 июня, Gladiators имеет 1540 очков и напрямую проходит на The International 12. Турнир будет проведен с 14 по 29 октября в Сиэтле, США. Призовой фонд составит как минимум 1,6 миллиона долларов.