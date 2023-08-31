Энтузиаст сделал корпус для игрового ПК из 19-литровой бутыли для кулера

В Сети появилось видео, в котором показали готовый сетап игрового компьютера в корпусе из 19-литровой бутыли для кулера.

Пользователи с юмором отнеслись к подобной сборке:

«Можно сделать нехилое водное охлаждение такому компьютеру», — комментарий пользователя.

«Как жалко, что под рукой не было огромной бутылки, когда собирал свой компьютер — не пришлось бы тратить на корпус», — комментарий пользователя.

Бутыль для кулера не единственный странный предмет, в который можно вставить комплектующие от ПК. Недавно финская компания UNEVN открыла предзаказы на стол, внутри которого находится передовое компьютерное железо.