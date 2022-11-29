ERIQ поделился эмоциями от первой победы Team АМКАЛ в медиалиге

Игрок ростера Team АМКАЛ под ником ERIQ высказался о первой победе команды на Esports Tournament.

«На самом деле эмоции очень бурные были! Во-первых, максимально кайфанули от своей игры: никакого тильта, полное спокойствие, каждый делал то, что от него требуется, ничего лишнего. Это, думаю, и помогло. Продолжим также, то победы еще будут! Во-вторых, много раз победа ускользала и в групповом этапе не было ни одной. Эта — очень важная и долгожданная игра. Да, как играли, так и играем, ну и не забываем кайфовать», — приводит слова ERIQ Cybersport.metaratings.ru.

28 ноября Team АМКАЛ обыграла Team STUDIO 21 со счетом 2:0. Это первая победа команды в рамках медиалиги.

Первый сезон медиалиги Esports Tournament проходит с 8 ноября по 23 декабря.