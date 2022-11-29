Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт

Сегодня, 11:49

ERIQ поделился эмоциями от первой победы Team АМКАЛ в медиалиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Игрок ростера Team АМКАЛ под ником ERIQ высказался о первой победе команды на Esports Tournament.

«На самом деле эмоции очень бурные были! Во-первых, максимально кайфанули от своей игры: никакого тильта, полное спокойствие, каждый делал то, что от него требуется, ничего лишнего. Это, думаю, и помогло. Продолжим также, то победы еще будут! Во-вторых, много раз победа ускользала и в групповом этапе не было ни одной. Эта — очень важная и долгожданная игра. Да, как играли, так и играем, ну и не забываем кайфовать», — приводит слова ERIQ Cybersport.metaratings.ru.

28 ноября Team АМКАЛ обыграла Team STUDIO 21 со счетом 2:0. Это первая победа команды в рамках медиалиги.

Первый сезон медиалиги Esports Tournament проходит с 8 ноября по 23 декабря.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/eriq-prokommentiroval-pervuyu-pobedu-team-amkal-na-medialige-bet-55222/
0
Читайте также
«Мартен — ты свинья». Как француз Фуркад унижал российский биатлон
Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ
Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бендтнер принял участие в шоу-матче турнира по CS:GO