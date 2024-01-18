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Сегодня, 16:57

Еще один эксклюзив Sony получит экранизацию

Владислав Шалганов
Корреспондент
Until Dawn.
Фото Supermassive Games
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Интерактивная Until Dawn для консолей PlayStation получит свою экранизацию.

Until Dawn.
Фото Supermassive Games

Режиссером адаптации выступит Дэвид Сандберг, ответственный за «Шазама», а сценаристом картины выступит Гэри Доберман, написавший «Оно», «Аннабель».

Until Dawn.
Фото Supermassive Games

Геймеры восприняли эту новость с подозрением. Кино-версия Until Dawn значительно испортит впечатление, так как главной фишкой игры была реиграбельность и влияние выбора игрока на то, что будет происходить дальше. В кинотеатрах такая функция вряд ли будет как-то реализована.

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