Еще один стример лишился волос — StRoGo побрил голову за 4 миллиона рублей

Не так давно мы рассказывали, как стример Мелстрой задумал сделать лысыми всех своих российских коллег за 100 миллионов рублей. И, кажется, он начал претворять свой план в жизнь.

После доната от Мелстроя в 4 миллиона рублей пришлось побрить голову стримеру StRoGo.

Ранее StRoGo рассказывал, что зарабатывает в месяц примерно 2 миллиона рублей, так что за новую прическу ему подарили два месячных дохода. Собирается ли Мелстрой и дальше бороться с волосяным покровом у стримеров, пока неизвестно.