Сегодня, 15:18
Студия Rocksteady предупредила игроков о спойлерах к Suicide Squad: Kill The Justice League — они оказались в интернете из-за хакеров.
Разработчики оперативно избавились от видео- и аудиосливов, однако по сети до сих пор гуляет их текстовый вариант. Ранее от атаки сильно пострадала Insomniac.
ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ
В игре герои столкнутся с альтернативными версиями культовых героев DC, в том числе с Ядовитым Плющом и Джокером. Бэтман в игре погибнет от рук Харли Квинн, а Супермена пристрелят золотыми пулями из криптонита.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.