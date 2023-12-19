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Сегодня, 15:18

Еще одна студия подверглась хакерским атакам — Rocksteady предупредила игроков

Владислав Шалганов
Корреспондент
Suicide Squad: Kill the Justice League.
Фото Rocksteady
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Студия Rocksteady предупредила игроков о спойлерах к Suicide Squad: Kill The Justice League — они оказались в интернете из-за хакеров.

Разработчики оперативно избавились от видео- и аудиосливов, однако по сети до сих пор гуляет их текстовый вариант. Ранее от атаки сильно пострадала Insomniac.

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ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ

В игре герои столкнутся с альтернативными версиями культовых героев DC, в том числе с Ядовитым Плющом и Джокером. Бэтман в игре погибнет от рук Харли Квинн, а Супермена пристрелят золотыми пулями из криптонита.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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