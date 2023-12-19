Еще одна студия подверглась хакерским атакам — Rocksteady предупредила игроков

Студия Rocksteady предупредила игроков о спойлерах к Suicide Squad: Kill The Justice League — они оказались в интернете из-за хакеров.

Разработчики оперативно избавились от видео- и аудиосливов, однако по сети до сих пор гуляет их текстовый вариант. Ранее от атаки сильно пострадала Insomniac.

ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ

В игре герои столкнутся с альтернативными версиями культовых героев DC, в том числе с Ядовитым Плющом и Джокером. Бэтман в игре погибнет от рук Харли Квинн, а Супермена пристрелят золотыми пулями из криптонита.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.