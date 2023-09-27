ESL попрощалась с CS:GO — до выхода Counter-Strike 2 остались считанные часы?

Киберспортивная организация ESL, занимающаяся проведением турниров, выпустила ролик с названием «Прощай, Counter-Strike: Global Offensive».

В этом ролике собраны самые яркие моменты за 11 лет существования киберспортивной сцены этой игры — от невероятных побед до мемов. Очевиден и повод — уже в ближайшие часы должна выйти Counter-Strike 2.

И пусть новая часть отличается от старой не так радикально, как, например, Source отличалась от 1.6 — это все равно начало новой эпохи, а значит, и конец старой.