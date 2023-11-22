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Сегодня, 17:55

Это игра или реальность? Новое видео шутера Bodycam поразило геймеров графикой

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Reissad Studio
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С момента анонса ультрареалистичного мультиплеерного шутера от первого лица Bodycam у него появилось немало подражателей, однако новый геймплей оригинальной игры по-прежнему поражает.

И дело не только в графике, хотя ее по-прежнему трудно отличить от реальности. Разработчики постарались передать напряжение настоящих перестрелок.

Убить может даже одна пуля, движения реалистичны, а бои заканчиваются быстро и не всегда в пользу записывавшего видео игрока.

Дата выхода Bodycam неизвестна, но у игры уже есть страница в Steam.

Источник: YouTube
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