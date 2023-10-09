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Сегодня, 18:57

Это провал: призовой фонд The International 2023 до сих пор не достиг отметки в 3 миллиона долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
The International.
Фото Global Look Press
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До начала главного турнира по Dota 2 осталось всего три дня, но сборы на призовой фонд так и не оправились от неудачного запуска компендиума.

На момент написания новости призовые не добрались до отметки в 3 миллиона, составив 2 905 486 долларов.

Dota 2. Призовой фонд The International 2023 ничтожно мал по сравнению с прошлыми турнирами

Разумеется, The International — это все еще самый престижный турнир по Dota 2. Тем не менее проходивший ранее Riyadh Masters 2023 обладал призовым фондом в 15 миллионов долларов, и его The International уже точно не догонит. А ведь в этом году проходит 12-й турнир. Что же будет с «несчастливым» 13-м?

Источник: The International 2023 Prize PoolTracker
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