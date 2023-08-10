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Сегодня, 16:26

Это точно покемон? Мягкая игрушка вызвала вопросы у фанатов франшизы

Богдан Виноградов
Корреспондент
Водный покемон Виглетт.
Фото Pokemoncenter, Reuters
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Виглетт, водный покемон девятого поколения, напоминает собой белого червяка с красным носом. Фанаты посмеивались над ним и раньше, но мягкая игрушка в официальном магазине франшизы Pokemon вызвала настоящий скандал.

Дело в том, что выпрямившийся виглетт (длина игрушки составляет 26 сантиметров) с красной блямбой на верхушке и продолговатым основанием сфотографирован так, что вызывает вполне однозначные фаллические ассоциации.

Представители Nintendo пока не комментировали неоднозначную реакцию на новый мерчендайз.

Источник: Pokemoncenter
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