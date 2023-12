Eurogamer назвал 50 лучших видеоигр 2023 года — победила инди-игра от создателей LIMBO

Зарубежный портал Eurogamer опубликовал рейтинг 50 лучших игр 2023 года.

Топ получился весьма нетривиальным — Alan Wake 2, забравшая большую часть статуэток на премии The Game Awards, получила в списке только 10 место. Resident Evil 4 Remake заняла всего лишь 24 место, а Marvel's Spider-Man 2 — 29 место.

Baldur's Gate 3 расположилась на второй строчке, а золото досталось инди-игре Cocoon, от студии подарившей игрокам LIMBO и INSIDE.

Топ-50 лучших игр 2023 года от Eurogamer

1. Cocoon

2. Baldur's Gate 3

3. Rytmos

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

5. Mediterraneo Inferno

6. Pikmin 4

7. The Banished Vault

8. A Space for the Unbound

9. Shadow Gambit: The Cursed Crew

10. Alan Wake 2

11. Void Stranger

12. Venba

13. Turbo Overkill

14. Thirsty Suitors

15. The Cosmic Wheel Sisterhood

16. Terra Nil

17. Tchia

18. Synapse

19. Super Mario RPG

20. Super Mario Bros. Wonder

21. Street Fighter 6

22. Sludge Life 2

23. Sea of Stars

24. Saltsea Chronicles

25. Roto Force

26. Resident Evil 4

27. Remnant 2

28. Moonring

29. Marvel's Spider-Man 2

30. Jusant

31. Humanity

32. Honkai: Star Rail

33. Hi-Fi Rush

34. Goodbye Volcano High

35. Football Manager 2024

36. Finity.

37. Final Fantasy 16

38. El Paso, Elsewhere

39. Dave the Diver

40. Cobalt Core

41. Chants of Sennaar

42. Bomb Rush Cyberfunk

43. Birth

44. Bahnsen Knights

45. Armored Core 6: Fires of Rubicon

46. Amnesia: The Bunker

47. Amarantus

48. Akka Arrh

49. A Highland Song

50. Against the Storm