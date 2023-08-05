Фанатский ремастер первого «Ведьмака» привел игроков в восторг

Дизайнер под ником Arvydas_B поделился своим представлением о ремейке «Ведьмака» 2007 года — и получилось совсем неплохо!

Он стремился сохранить особенности оригинала вроде зеленоватого фильтра и закругленных элементов интерфейса, одновременно приблизив картинку к современным играм вроде «Ведьмака 3» или недавней «Зельды».

Автор даже не поленился сделать новую модель для Геральта, ориентируясь на коллекционную фигурку — правда, теперь кажется, что протагонист на что-то очень рассержен. В комментариях игроки восхитились проделанной работой, и даже предположили, что скоро дизайнера позовут на работу в CD Projekt RED.