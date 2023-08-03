Фанаты Mortal Kombat в гневе — виноват в этом редизайн Тани

Далеко не всем понравились изменения персонажей, которые показали в новом трейлере Mortal Kombat 1. Главной причиной для недовольства стал редизайн Тани, которая известная геймерам по десятой номерной части культового файтинга.

Многие фанаты сравнили модели Тани из Mortal Kombat X с ее новым дизайном и посчитали, что характерные черты персонажа, такие как белые глаза, короткие волосы и «потусторонняя аура» были утеряны, что сделало героиню ничем не примечательным бойцом. Другие и вовсе обвинили разработчиков в том, что они намеренно «испортили» внешность Тани в угоду разнообразию и политкорректности.

Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для PS5, Xbox Series, Switch и ПК.